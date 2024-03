Violino e pianoforte per un lunedì tutto femminile

La +Cooperativa Emilia-Romagna Concerti in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Culturali del Comune di Ravenna, Fidapa, Linea Rosa e Soroptimist, presenta il concerto per la Festa della Donna. L’evento si inserisce nella Rassegna “Capire la Musica”, e si terrà nella Sala Corelli del teatro Alighieri, domani alle 21. Protagoniste saranno Hawijch Elders, violinista olandese e artista in residenza presso la Queen Elisabeth Music Chapel, e la pianista giapponese Mizuho Furukubo, distintasi in importanti concorsi internazionali. Hawijch Elders, come molti musicisti della Young Musicians European Orchestra, è stata allieva di Stefano Pagliani e Ilya Grubert partecipando ai corsi di perfezionamento di Emilia Romagna Concerti a Forlì.

Il repertorio della serata prevede composizioni di Ysaÿe, Debussy, Poulenc e Waxman. Alla serata parteciperanno rappresentanti femminili delle Forze dell’Ordine e delle Istituzioni, in un gesto di stima e riconoscimento verso il loro impegno quotidiano. I biglietti al prezzo di 10 euro (intero), 7 euro (ridotto) e 5 euro (giovani), possono essere acquistati presso la biglietteria del teatro Alighieri. Posti riservati per gli abbonati.