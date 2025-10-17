Violoncelli firmati ’Cherubini’, serata fra arie liriche e sinfonie

Nuovo appuntamento col festival ’Rossini open’ alle 20.30 di stasera alla chiesa del Suffragio di Lugo. In programma ’Operatic cello night’ con il Quartetto di violoncelli dell’Orchestra Giovanile Cherubini: un progetto musicale imperniato sul virtuosismo di quattro giovani violoncellisti dell’orchestra giovanile, Francesco Angelico, Matteo Bodini, Luca Dondi e Luigi Visco. Durante il concerto, il suono intenso del violoncello moltiplicato per quattro, reinterpreterà celebri arie e sinfonie di Rossini, Verdi, Puccini, Donizetti, Mascagni. In questo modo unirà la potenza orchestrale all’intimità dello strumento, adatto a tutte le età, valorizzando l’emozione e la maestria tecnica dei musicisti, offrendo nuove e originali versioni dei brani ma allo stesso tempo mantenendo la loro profondità emotiva.

Ecco la scaletta del concerto di stasera: ’La poesia’ di Saverio Mercadante, ’Pur ti miro’ di Monteverdi, ’Ella giammai m’amò’, preludio dai ’Masnadieri’ di Verdi, ’Intermezzo’ da ’Cavalleria Rusticana’ di Mascagni, ’Una furtiva lagrima’ di Donizetti, ’Preludio’ da ’La Traviata’, ’E lucevan le stelle’ dalla Tosca di Puccini e la ’Sinfonia’ dal ’Barbiere di Siviglia’ di Rossini.

Composto da quattro giovani e talentuosi musicisti dell’Orchestra Giovanile ’Cherubini’ fondata nel 2024 da Riccardo Muti, il quartetto di violoncelli si è formato in seno all’orchestra col desiderio di esplorare e ampliare le possibilità musicali offerte da questo tipo di ensemble. Sin dalla sua nascita, il gruppo ha eseguito programmi diversi, dal repertorio originale per quartetto di violoncelli ad adattamenti di composizioni classiche e operistiche.

Biglietti a 13 euro on line sul sito www.vivaticket.com e satsera al Suffragio. Info e prenotazioni: 0545-299542, mail: biglietteria@teatrorossini.it