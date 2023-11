Violoncello e pianoforte con Fossa e Ceresini Giacomo Fossa e Pietro Ceresini si esibiranno in un concerto di variazioni sul tema di "See, the conquering hero comes", brani di Mendelssohn, Parry e Rachmaninov, e un brano composto da Fossa. Biglietto: 10€, giovani sotto i 26 anni 5€.