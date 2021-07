Milano Marittima, 25 luglio 2021 - Il debutto di Massimo Boldi, con tanto di festa a sorpresa e di torta in campo per festeggiare il compleanno, ma anche il ritorno di Anna Falchi. Il Vip Master del trentennale – dopo il doloroso forfait della scorsa estate – ha quantomeno riconciliato col buon umore, richiamando tanti turisti in cerca di svago e di ‘normalità’. Ieri sera, al circolo tennis di Milano Marittima, è andata in scena l’ultima serata dell’ormai tradizionale torneo di tennis organizzato da Mario e Patrick Baldassari. Un appuntamento che è tornato fisso e che ha incontrato il favore del pubblico. Serviva ridere e sorridere. Serviva distrarsi. E serviva anche divertirsi. Il bilancio è stato positivo, sotto tutti i punti di vista.

Vip Master 2021, la kermesse festeggia 30 anni - Vip Master, premiati Acerbi e Serra dopo gli Europei

La simpatia di Massimo Boldi, ma anche quella di Cristiano Malgioglio, sempre eccentrico nel suo outfit, di Gene Gnocchi e di Piero Chiambretti, hanno tenuto banco, sia sul campo centrale, sia nel back stage. Nel parterre a bordo campo, ma anche sulla terra rossa, tutti i vip si sono comunque alternati in campo. Com’era ampiamente prevedibile, Anna Falchi ha rubato la scena. Ma i riflettori si sono accesi anche per la prorompente Francesca Cipriani, così come per le altre miss, ovvero Rosalinda Cannavò (Gf vip), Ambra Lombardo (Tiki Taka) ed Ursula Bennardo (Temptation Island e Uomini e donne).

