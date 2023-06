Vip Master, è già tempo di toto-nomi

Torna il Vip Master. Venerdì 21 e sabato 22 luglio. Lo hanno ufficializzato nei giorni scorsi Mario e Patrick Baldassari. Quella di quest’anno sarà l’edizione numero 32 (numero che certifica la solidità e il successo non estemporaneo dell’iniziativa). E, qualche interessante novità, non mancherà, come ad esempio la cena di gala al ‘nuovissimo’ Woodpecker (storico locale di Milano Marittima che riaprirà i battenti a fine mese), e una ‘escursione’ domenicale allo Zoo Safari, senza dimenticare la solidarietà, con una raccolta fondi per gli alluvionati. Non ci si dimentica, ovviamente, della catastrofe che ha colpito le nostre terre e delle difficoltà che in tanti stanno ancora vivendo. Il segnale è evidente: anche il Vip Master vuole dare il suo contributo. Top secret, come sempre, il ‘cast’ degli invitati. Le ‘basi’ restano tuttavia ancorate alla tradizione. E la tradizione dice che, il torneo di tennis più atteso dell’estate, si svolgerà come al solito sul campo centrale del Circolo tennis di via Jelenia Gora, a Milano Marittima.

Sul cast dei partecipanti c’è tuttavia una eccezione. L’unico, a tutt’oggi, praticamente sicuro della partecipazione, è infatti Edoardo Raspelli. Il simpatico critico enogastronomico ha rimbalzato la notizia sui propri canali social: "È quasi un segreto di Stato. In confronto, il silenzio sui concorrenti della casa del Grande Fratello Vip, è un segreto di Pulcinella. Fino all’ ultimo momento Mario e Patrick Baldassari, le anime del Vip Master sono muti come dei pesci". Vero. L’elenco completo degli ospiti sarà reso noto solo a ridosso dell’evento. Detto questo, giova, ad esempio, ricordare i personaggi, gli attori, le soubrette e gli sportivi che hanno animato l’edizione 2022: Maura Anastasia, Matilde Brandi, Giucas Casella, Davide Cassani, Alessandro Cecchi Paone, Igles Corelli, Giuseppe Cruciani, Maria Laura De Vitis, Anna Falchi, Gene Gnocchi, Valeria Marini, Loredana Mendicino, G.B. Olivero, Paolo Pambianco, Edoardo Raspelli, Antonio Razzi, Sara Salvi, le 3 principesse Selassiè, Vittorio Sgarbi, Mila Suarez, Giacomo Urtis e Costantino Vitagliano. L’edizione 2022 è stata vinta da Giuseppe Cruciani nel singolo, e dalla coppia Vittorio Sgarbi-Paolo Pambianco nel doppio. Ma, nell’albo d’oro del torneo, figurano nomi che evocano.

Basterebbe citare la coppia Antonio Cabrini-Eros Ramazzotti, che vinse il doppio della prima storica edizione del 1991. Tornando all’attualità, il programma della serata di venerdì 21 luglio prevede l’inizio delle gare alle 20.30.

Al termine verrà consegnato il premio Ambiente ‘Vip amici del mare’, poi ci si trasferirà al Paparazzi 242 per il buffet riservato a invitati vip, autorità e sponsor. Sabato 22 altro appuntamento culinario al Paparazzi 242 col brunch servito alle 13. Dopo il pomeriggio di relax e l’aperitivo delle 17.30, ci si trasferirà al Circolo tennis per le gare di finale a partire dalle 20.30. Ultimate le premiazioni, verso mezzanotte, si accenderanno le luci del Woodpecker per la cena di gala. Domenica 23 infine, la partnership col Parco Zoo Safari, di fronte a Mirabilandia, porterà i vip, le autorità e gli sponsor alla visita del parco alle 10 e al buffet alle 13.