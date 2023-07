Vip Master, le stelle tornano a sfidarsi a tennis

Massimo Boldi e Valeria Marini. Il ‘cast’ del Vip Master 2023 – venerdì e sabato, le gare al Circolo tennis di Milano Marittima – è ancora top secret, ma qualche indiscrezione sugli ospiti, ha iniziato a circolare. A una settimana dalla fine di Wimbledon, l’edizione n.32 del torneo di tennis capace di coinvolgere e catalizzare il mondo dello spettacolo, ha fatto trapelare i primi nomi. Valeria Marini è ormai una habitué di Milano Marittima. Anzi, la soubrette capitolina si è guadagnata sul campo il titolo di madrina dell’evento, diventando anche una delle celebrità più amate dal pubblico. Lo stesso Massimo Boldi non è un volto sconosciuto dalle parti del Circolo tennis di Milano Marittima. Presente a qualcuna delle ultime edizioni, è stato fra i più applauditi, ricordando soprattutto i numerosi personaggi che ha interpretato sul piccolo e sul grande schermo. Il Vip Master sarà tuttavia molto ‘trasversale’, proponendo celebrità per un target molto ampio. Non sono infatti da escludere tanti dei protagonisti dei recenti reality show, dal Grande Fratello a Temptation Island. Per conoscere l’elenco completo dei partecipanti al Vip Master 2023, bisognerà attendere solo qualche ora.

Mario e Patrick Baldassari, che organizzano da sempre l’evento, stanno infatti assestando gli ultimi dettagli. Le certezze sono legate, in particolare, alla location e all’allestimento. L’accesso alle tribune del campo centrale sarà – come da tradizione – a ingresso libero. Una importante appendice sarà poi quella in chiave solidale, con una raccolta fondi per gli alluvionati. Il programma? La serata di dopodomani prevede l’inizio delle gare alle 20.30. Al termine dei match, verrà consegnato il premio Ambiente ‘Vip amici del mare’, poi ci si trasferirà sulla spiaggia, al Paparazzi 242, lo stabilimento balneare dei vip a Milano Marittima, per proseguire la serata in musica, con invitati vip, autorità e sponsor. Sabato, di nuovo al Paparazzi 242, il brunch sarà servito alle 13. Dopo il pomeriggio di relax e l’aperitivo delle 17.30, ci si trasferirà al Circolo tennis di via Jelenia Gora a Milano Marittima, per le gare di finale, a partire dalle 20.30. Ultimate le premiazioni, verso mezzanotte, si accenderanno le luci del Woodpecker per la cena di gala, riservata agli invitati. Domenica infine, la partnership col Parco Zoo Safari, di fronte a Mirabilandia, porterà i vip, le autorità e gli sponsor alla visita del parco, a partire dalle 10. Nell’albo d’oro del torneo, figurano nomi di grandissimo richiamo, a partire dalla coppia Antonio Cabrini-Eros Ramazzotti, che vinse il doppio della prima storica edizione del 1991. Ma, al Vip Master, hanno giocato e vinto anche Alberto di Monaco, Franco Nero, Chiambretti, Paolo Bonolis, Massimo Giletti, Gianni Rivera, Anna Falchi, Victoria Silvstedt, Walter Nudo, Nina Moric, il principe di Savoia Emanuele Filiberto, Morgan, Elisabetta Gregoraci, Pantani, Sacchi e Vieri.