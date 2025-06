Vision string quartet, quando la fantasia va al potere

Suonano in piedi e sempre a memoria, per stabilire con il pubblico una connessione diretta, spontanea e libera, sia interpretando i classici sia proponendo composizioni originali. Il Vision string quartet, atteso alle 21.30 di oggi al Mar per Ravenna Festival, è l’evoluzione postmoderna del quartetto, di cui conserva fedelmente l’organico (due violini, viola e violoncello).

Ma i quattro musicisti di base a Berlino hanno una visione, uno sguardo periscopico sulla musica, tra repertorio e nuove frontiere da esplorare. Lo dimostreranno nel loro concerto, diviso tra il ’Quartetto n. 1’ di Edvard Grieg e ’Spectrum’, una serie di composizioni di Daniel Stoll, Sander Stuart, Leonard Disselhorst e Jakob Enke eseguite con gli strumenti amplificati, un invito a mettere da parte tutto ciò che sapevamo sul suono del quartetto d’archi. Grazie all’ausilio dell’elettronica, i quattro musicisti spalancheranno nuove prospettive sui generi musicali del nostro tempo: pop, rock e tradizioni popolari da tutto il mondo.

Fondato nel 2012, il Vision string quartet si è affermato come uno dei più raffinati quartetti d’archi della sua generazione. L’ensemble sperimenta format innovativi applauditi in sale prestigiose come la Elbphilharmonie ad Amburgo, la Filarmonica di Berlino, il Gewandhaus di Lipsia, la Oji Hall a Tokyo e la Wigmore Hall a Londra. Il vision string quartet registra per Warner Classics; il secondo album, ’Spectrum’, rappresenta una raccolta di composizioni d’ispirazione folk, pop, rock, funk, minimal e cantautorale, di cui il quartetto ha curato anche la regia, le riprese e la produzione dei video musicali.

Posto unico non numerato 25 euro (ridotto 22); under 18, 5 euro. Info e prevendite: 0544-249244 – www.ravennafestival.org