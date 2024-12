’Visioni disturbate’. Mufasa per i più piccoli

Questa mattina alle 10 al cinema di Palazzo Vecchio, a Bagnacavallo, verrà proiettato ’Mufasa’ all’interno della rassegna ’Visioni disturbate’, dedicate ai bambini da 0 a 3 anni e ai loro genitori. Le luci infatti non saranno spente del tutto, ma tenute a un livello tale da non pregiudicare la visione garantendo ai bambini libertà di movimento. In sala sarà inoltre presente un tavolo vicino al bagno dove poter eventualmente cambiare i bambini. Ingresso unico 5 euro, gratis per i bambini sotto ai 3 anni.