Visita alle aree portuali Allo scalo i manager della Bmw: "Potenzialità da sfruttare"

Visita istituzionale ad alcune aree portuali del Gruppo Sapir. Il presidente della Regione Stefano Bonaccini, Antonio Patuelli, presidente della Cassa di Ravenna e di Abi, il sindaco Michele de Pascale, il presidente della Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna Giorgio Guberti e il segretario dell’Autorità di sistema portuale Fabio Maletti (nella foto in alto) sono stati accompagnati nelle infrastrutture messe a disposizione dal gruppo ravennate a favore di Asia S.r.l. (Altmann Sapir Intermodal Autoterminal), joint venture italo tedesca tra il gruppo Ars Altmann A.G. e quello Sapir, nata per prestare servizi di logistica integrata a favore di grandi brand automobilistici tedeschi, tra i quali Bmw. "La novità riguardante lo sviluppo della logistica intermodale dell’automotive nel porto di Ravenna suscita interesse sia tra gli enti istituzionali del territorio sia tra gli operatori economici (e non solo logistici) per il possibile sviluppo delle sue potenzialità. Il progetto si inserisce "nella programmazione dello Stato per quanto riguarda il piano dei trasporti nazionale e dimostra in concreto le potenzialità dei corridoi Ten T lungo due dei quali è collocato il porto di Ravenna". L’esperimento può dimostrare "che esistono rotte che partono o arrivano dal centro Europa a Ravenna, alternative ma non meno efficienti sotto il profilo logistico, per le merci destinate alle aree che vanno dal Medio Oriente sino al Sud-Est asiatico rispetto a quelle che passino dai grandi porti del Nord".

A dimostrare l’interesse del gruppo tedesco erano a Ravenna Maximilian Altmann, presidente di Ars Altmann AG, il Ceo di A.S.I.A Massimo Ringoli, Lorenzo Menabue e Alberto Picco; per il gruppo ravennate Riccardo Sabadini, Mauro Pepoli, Giannantonio Mingozzi e il gruppo di manager che ha seguito negli ultimi anni il progetto. Il presidente Bonaccini ha visitato Lugo Terminal alla presenza del sindaco di Lugo, Davide Ranalli, dell’assessore alle Attività Produttive Luciano Tarozzi, e del capo di gabinetto, Gabriele Montanari. È stata un’occasione per mostrare il terminal e per illustrare le diverse attività, stradali, ferroviarie e logistiche, che vengono svolte. Nel 2022 Lugo Terminal, con i 1.500 treni effettuati sul suo network intermodale, ha permesso un risparmio 35.000 tons di CO2 sulla dorsale adriatica togliendo 40mila camion dalla strada.