Visita dei Supereroi ai piccoli pazienti

Sono stati supereroi tra cui Capitan Marvel, Capitan America, Spiderman, Ironman e Hulk a rendere indimenticabile la mattinata di domenica per i piccoli pazienti dei reparti all’Ospedale Santa Maria delle Croci. Hanno fatto una visita a sorpresa nei reparti dove sono ricoverati per combattere la più importante delle loro battaglie: quella contro la malattia. A travestirsi per regalare una giornata di svago ai bambini ricoverati saranno i volontari dell’Associazione senza fini di lucro “Sea - SuperEroiAcrobatici”, fondata da Anna Marras. "Quello che desideriamo trasmettere con forza è un messaggio di incoraggiamento e di speranza ai bambini e alle loro famiglie" racconta Anna: "Vogliamo che sentano nascere dentro di loro quella forza che hanno i loro supereroi preferiti, che si sentano invincibili proprio nel momento più difficile della loro vita".