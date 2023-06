Visita guidata al Centro Sperimentale Cestha di Ravenna, dalla storia della pesca alla conservazione delle tartarughe marine

Dalla storia della pesca e del mercato ittico a Ravenna ai progetti di ricerca e conservazione della fauna marina, nel più importante centro italiano di recupero delle tartarughe marine. Domenica, in due appuntamenti alle 9.30 e alle 10.30, la Delegazione FAI di Ravenna, in collaborazione con Cestha e Casa Matha Ravenna, organizza due visite guidate alla scoperta del Centro Sperimentale per la Tutela degli Habitat Cestha di Marina di Ravenna. Con sede all’interno dell’ex Mercato del pesce, in via Molo Dalmazia 51, Cestha è un punto di riferimento nazionale ed europeo per il recupero delle tartarughe marine. Verranno illustrate le principali tappe della lunga storia della locale marineria e del connesso mercato ittico. Seguirà la visita delle vasche utilizzate per il recupero, la riabilitazione e la reintroduzione nel loro ambiente naturale delle specie marine catturate per errore. Posti limitati, serve la prenotazione, inviando mail a [email protected] con numero di partecipanti e turno scelto. È richiesto un contributo di 5 euro a persona.