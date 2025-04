Visita guidata alla scoperta della pineta

Domenica la secolare pineta di Cervia – Milano Marittima diventa lo scenario per una suggestiva passeggiata meditativa di Forest Bathing, un’immersione totale nella natura insieme alla guida Mariateresa Tartaglia.

L’appuntamento è fissato per domenica dalle 9 alle 12 alla pineta di Milano Marittima, mentre il punto di ritrovo è fissato per le ore 8,50 all’ingresso della scuola primaria Giuseppe Mazzini, Via Jelenia Gora,2; 14 euro a persona, 7 i bambini dai 5 agli 11 anni; prenotazione obbligatoria al numero 0544/974400.