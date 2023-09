Visita guidata all’Archivio di Stato. E il libro di Stefano Maggiorani

Per le Giornate Europee del Patrimonio 2023, l’Archivio di Stato di Ravenna effettuerà oggi un’apertura straordinaria pomeridiana. Sarà possibile partecipare a una visita guidata alle 16.30 nella quale verranno presentati alcuni fra i più significativi documenti, conservati dal nostro istituto, riguardanti la storia del territorio di Ravenna, dall’Alto Medioevo fino alla contemporaneità. Alle 17.30 Mauro Maggiorani, in dialogo con Stefano Vitali, presenterà ’Le piste di carta’ (ed. Il Margine). Un romanzo nel quale il protagonista, un ispettore archivistico onorario, indaga su carteggi antichi e moderni, commerci clandestini di beni culturali e segreti di famiglia come quelli che ruotano attorno all’archivio dei fratelli Adelmo e Saturno Rosati, dirigenti nella Romagna fascista. L’Archivio di Stato si trova in piazzetta dell’Esarcato 1. L’ingresso e la partecipazione agli eventi è gratuito.