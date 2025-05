Visita guidata alle opere di Ronchi

Visita guidata speciale domani alle 17.30 alla mostra “Cesare Ronchi. La poetica, la scultura”, un percorso espositivo diffuso che omaggia la figura e l’opera dello scultore castellano scomparso nel 2024. La mostra è articolata su due sedi espositive: l’ex chiesa di Santa Maria della Misericordia (Via Emilia 86/a, Castel Bolognese), dove sono ospitate una trentina di opere, e lo studio dell’artista in via Guidi 18, aperto eccezionalmente al pubblico. Una seconda visita è prevista sabato 7 giugno alle ore 18.30.

La mostra resterà aperta fino al 9 giugno. Info: 0546-655835.