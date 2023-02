Visita in maggio del cardinale Matteo Zuppi

Sarà il cardinale Matteo Maria Zuppi l’ospite d’onore alla cerimonia di Cervia Città Giardino, organizzata per martedì 30 maggio per riunire e ringraziare tutte le città italiane e straniere che partecipano alla tradizionale manifestazione, giunta alla 51esima edizione. L’arcivescovo di Bologna e presidente della Conferenza Episcopale Italiana ha accolto con entusiasmo l’invito del sindaco Massimo Medri (nella foto con Zuppi) durante un incontro che si è svolto nei giorni scorsi. L’evento del 30 maggio si svolgerà in viale Roma, nei pressi della Rotonda della Pace e anche quest’anno punterà i riflettori sul tema della pace tra i popoli e sul ripudio della guerra. Intanto si stanno definendo i dettagli di Cervia Città Giardino, che partirà nel weekend del 27 e 28 maggio.