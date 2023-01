Visitatore urta opera e la manda in frantumi Il direttore del Mar: "Era sconvolto"

Un finissage che l’artista Francesco Cavaliere non dimenticherà facilmente, quello di domenica al Mar, ultimo giorno della mostra ‘Prodigy Kids’, evento cardine della Biennale del mosaico 2022. Un visitatore ha urtato inavvertitamente l’opera Xilema e una delle tre campane di vetro soffiato di cui è composta è caduta andando in mille pezzi. Mancavano pochi minuti all’inizio della performance che, al piano superiore del museo, avrebbe avuto come protagonista proprio Cavaliere. Il direttore del Mar, Roberto Cantagalli, era nella sala attigua a quella in cui è avvenuto l’incidente.

"Ho sentito il fragore provocato dal vetro che si rompeva – racconta – e mi sono precipitato nell’altra sala. Qui ho trovato la campana in frantumi e la persona che l’aveva urtata sconvolta per quello che era accaduto. Ho subito verificato con il visitatore quello che era successo per stilare il verbale e il giorno stesso è stato aperto il sinistro ed è stata fatta la denuncia all’assicurazione. L’opera ha un valore assicurativo di 10.000 euro". Il responsabile dell’incidente, scioccato oltre che dispiaciuto, si deve essere avvicinato a una delle campane per ascoltarne meglio il suono che emetteva e probabilmente ha sfiorato il supporto facendolo cadere. Il Museo spiega che il visitatore non dovrà pagare per il danno.

Mentre accadeva tutto questo Francesco Cavaliere si stava preparando in un altro piano del museo per dare inizio alla sua performance. Avvertito immediatamente, ha preferito non andare subito a vedere lo stato dell’opera. "Stavo per entrare in un’armatura di terracotta, anch’essa in mostra – spiega – dove sarei dovuto rimanere per circa mezzora, si trattava di un momento delicato, avevo bisogno di concentrarmi e anche se il dispiacere è stato forte e immediato, ho pensato che se avessi visto cos’era successo con i miei occhi non sarei più riuscito a proseguire. Conoscendomi ho preferito aspettare". E infatti Cavaliere solo ieri ha fatto un sopralluogo nella sala dove era esposta Xilema. "È un lavoro importante – continua l’artista – a cui sono legato perché rappresenta la mia poetica, questo nascondere i suoni all’interno degli oggetti. Forse la campana potrà essere risoffiata a Murano, non verrà mai uguale all’altra perché si tratta di pezzi unici, potrebbe essere l’occasione per un nuovo utilizzo, più maturo, di questo lavoro. Le campane sono state soffiate per la prima volta nel 2012 e in questi anni Xilema si è evoluta, all’inizio le campane erano a terra, poi sono state montate su stativi, poi è stato inserito il suono. Ora, con la maturità, potrebbe venir fuori qualcosa di nuovo. Certo mi dispiace, ma con oggetti così fragili può capitare, e ringrazio il Mar per la velocità con cui ha attivato tutte le procedure legate al risarcimento".

In attesa che Xilema possa rinascere alla luce di una nuova maturità, l’incidente di domenica ha puntato nuovamente i riflettori sul Mar e sulla mostra ‘Prodigy Kids’ a cura di Daniele Torcellini nel suo ultimo giorno di allestimento. "In tanti – conclude Cavaliere sorridendo – mi hanno chiamato, erano curiosi di sapere".

Annamaria Corrado