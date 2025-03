Visite alla biblioteca Oriani e alla chiesa di S. Giustina

Anche a Ravenna tornano le Giornate Fai di Primavera, dedicate alla valorizzazione del patrimonio artistico. Sarà possibile visitare la biblioteca di Storia Contemporanea Alfredo Oriani, domani (15-17) e domenica (10-12, 15-17): si comprenderà il ruolo dell’edificio all’interno della Zona Dantesca nella quale è inserito, con accesso ai magazzini librari, alle rarità bibliografiche e ai manoscritti. Sempre in città, il Gruppo Fai Ponte fra Culture, nato dal progetto su storia e storia dell’arte dedicato ai residenti di origine straniera, propone visite guidate alla Chiesa di Santa Giustina, oggi dedicata al culto ortodosso bizantino: domani (10-12.30 e 15-17) i volontari e gli apprendisti ciceroni delle scuole accompagneranno i visitatori alla scoperta di questo piccolo gioiello; alle 10 è in programma una visita in lingua ucraina. Domenica, alle 18, nella Sala Spadolini della Biblioteca Oriani, l’architetto Paolo Bolzani parlerà de “L’opera di Giulio Ulisse Arata nella zona dantesca di Ravenna”. Presso la Cassa di Ravenna, in piazza del Popolo, una vetrina dedicata al Fai e alle sue iniziative.