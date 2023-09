Visite cardiologiche gratuite

Visite e consulenze cardiologiche gratuite. L’appuntamento, senza prenotazione, è previsto per oggi all’ospedale di Faenza dalle 8 alle 13. Sulla base della valutazione secondo la carta del rischio cardiovascolare, alla consulenza potrà seguire l’esecuzione di esami come la misurazione della pressione arteriosa, la misurazione della fibrillazione atriale misconosciuta e, solo se indicato, l’elettrocardiogramma. Infine, se ritenuto opportuno, dopo la valutazione con il cardiologo sarà disponibile il dietista per un colloquio.

L’importante attività di prevenzione è stata organizzata dall’Unità Operativa di Cardiologia di Faenza e potranno partecipare tutte le donne tra i 40 e i 69 anni non in gravidanza. L’iniziativa rientra tra gli appuntamenti dell’Open Week dedicata alle malattie cardiovascolari, organizzata da Fondazione Onda con l’obiettivo di promuovere l’informazione, la prevenzione e la diagnosi precoce.