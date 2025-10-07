Visite guidate a Palazzo Merlato. Porte aperte anche alla Classense

Per la ‘Notte d’oro’ tornano le visite guidate gratuite. "Sono sempre molto attese – ricorda Maria Grazia Marini, dirigente del Servizio turismo del Comune –. In particolare quelle a Palazzo Merlato, che i cittadini conoscono poco, alla biblioteca Classense e nelle sale di Palazzo Rasponi che per l’occasione ospiteranno anche performance artistiche". La sede del municipio aprirà le porte dalle 18 alle 22 (ultimo ingresso alle 21.40), senza prenotazione e con partenze ogni 20 minuti. Alla biblioteca Classense, con visite dalle 21 alle 22 (su prenotazione tel. 0544-482112), sarà anche possibile visitare la mostra ‘La Libreria dei Camaldolesi a Ravenna. Dalla biblioteca monastica alla Classense’. A Palazzo Rasponi delle Teste è in programma ‘Frammenti’, il percorso guidato con ingressi alle 20.30, 21.30 e 22.30 con un massimo di 25 partecipanti e una durata di circa 45 minuti. Due le visite guidate al teatro Alighieri, alle 20 e alle 20.45, fino a esaurimento posti con prenotazione sul sito web.

Alla Domus dei Tappeti di Pietra sono previste visite guidate a pagamento, alle 18.30 in inglese e alle 19 in italiano, con punto di incontro allo Iat di piazza San Francesco e su prenotazione su Visitravenna.it. Ai Musei Byron e del Risorgimento le visite saranno due: in italiano alle 19.45 e in inglese alle 20. Su prenotazione sarà possibile abbinare l’esperienza a un aperitivo (previo voucher) e usufruire di uno sconto del 10% sulla cena alla Taverna Byron. Da provare è anche l’esperienza immersiva con speciali cuffie wireless al ‘Silent Party per due poeti: Dante e Byron a Ravenna’, alle 15.30 con partenza dallo Iat, della durata di un’ora e mezza (a pagamento, con prenotazione su Visitravenna.it).