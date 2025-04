Visite guidate al Mar. Si comincia sabato

A partire da questo fine settimana di Pasqua, alle 16.30, al Mar in via di Roma 13, è in programma un ciclo di visite intitolato ’Tutte le declinazioni del mosaico contemporaneo: visita guidata alla collezione permanente dei Mosaici Contemporanei al Museo d’Arte della città’. Un viaggio appassionante alla scoperta delle nuove frontiere dell’arte musiva a partire dalla Mostra del 1959 per arrivare alle ultime acquisizioni. Oltre 90 opere, allestite al pianoterra del museo, con una sezione sorprendente nel quadriportico. La collezione permanente è stata riallestita lo scorso anno, con una nuova musealizzazione delle opere che sono esposte accanto ai cartoni originali e con una illuminazione apposita che rende le opere maggiormente leggibili. Nella sezione Mosaico&Design l’arte musiva si sposa con i grandi designer italiani come Alessandro Guerriero e Alessandro Mendini nella riproposizione di oggetti di uso quotidiano.

Il sodalizio tra lo studio Alchimia di Milano e l’Associazione Mosaicisti di Ravenna ha dato origine a Declinazioni Contemporanee, percorso che conduce alla scoperta del linguaggio musivo di oggi: un’arte di elementi giustapposti che compongono un’unità, aperta ad infinite possibilità d’esecuzione. La visita terminerà presso la Arts e New Media Room che ospita il progetto Io sono l’altro, dell’artista Victor Fotso Nyie, incentrato sul tema dell’identità attraverso la rilettura delle tradizioni e simbologie africane. Il calendario: sabato 19, domenica 20 aprile e lunedì 21; giovedì 1° maggio e sabato 31 maggio; domenica 1 giugno e lunedì 2 giugno. Punto di incontro: biglietteria del Mar. Orario: 16.30. Costo: 11 euro a partecipante (ingresso + visita guidata). Gratuità minori di 6 anni. Durata: 1 ora. Su prenotazione: 0544/482477 oppure prenotazionimar@ravennantica.org