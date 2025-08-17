Visite guidate al Prato della Rosa. Sul sito archeologico con esperti

Mercoledì 20 agosto e giovedì 28 il Comune di Cervia e l’Università di Bologna organizzano due giorni di visite gratuite al sito archeologico di Prato della Rosa, accompagnati dagli archeologi dell’Università. Nel mese di agosto sono riprese le attività di scavo nell’area del Prato della Rosa, al centro delle saline dove, grazie alle indagini archeologiche degli ultimi anni, sono emerse le strutture di un grande edificio religioso e numerose sepolture. Le ricerche sono condotte dal Dipartimento di Storia Culture e Civiltà dell’Università di Bologna e rientrano nel progetto “Archeologia a Cervia”. Le indagini sono svolte grazie a una convenzione stipulata tra l’Università stessa, il Comune, il gruppo culturale Civiltà Salinara, la Soprintendenza e il Parco della Salina di Cervia.

Uno degli obiettivi del progetto “Archeologia a Cervia” è proprio quello di indagare e valorizzare il patrimonio storico-archeologico del territorio cervese. Per offrire ai cittadini e alle persone interessate la visione e la spiegazione delle attività svolte e delle novità emerse durante l’attuale campagna di scavo, gli archeologi dell’Università di Bologna - il prof. Andrea Augenti, direttore scientifico dello scavo, Mila Bondi e Marco Cavalazzi coordinatori del progetto accompagneranno turisti e appassionati alla scoperta “sul campo” di quanto venuto alla luce. L’appuntamento è presso il Centro Visite della Salina (via Bova, 61) mercoledì 20 e giovedì 28 agosto dalle 17.30.

A causa dell’estensione e della conformazione del luogo il numero di partecipanti deve essere contingentato e pertanto è obbligatoria la prenotazione (0544/973040, mail: salinadicervia@atlantide.net)

Il cammino per raggiungere l’area degli scavi è sugli argini delle saline; si tratta perciò di un percorso disagevole e non facilmente accessibile a chi ha problemi di deambulazione. L’esperienza complessiva dura 90 minuti circa, di cui 30 minuti di camminata all’andata e 30 al ritorno.