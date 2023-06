Visite guidate al santuario del Torrione

Il Gruppo Fai Ponte tra culture e la delegazione FAI di Ravenna, in collaborazione con la Parrocchia di Santa Maria del Torrione, organizzano per domani una giornata di visite guidate al Santuario di Santa Maria del Torrione, in via Fiume Abbandonato 102. L’evento è a offerta libera, aperto a tutti e non è richiesta prenotazione. I contributi raccolti saranno destinati al recupero di un bene che verrà individuato nelle zone colpite dalla recente alluvione. Le visite si terranno dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.

Saranno visibili eccezionalmente l’interno della chiesa e i relativi affreschii, con un’accurata illustrazione delle cappelle, della loro storia e riferimenti alle caratteristiche iconografiche dell’immagine mariana. Sarà inoltre illustrato l’antico Torrione e la sua collocazione in relazione alle mura di Ravenna.

Sabato 24 giugno è in programma un secondo evento di raccolta fondi per il recupero di un bene danneggiato dall’alluvione: alle 17 partirà una passeggiata guidata nella Pineta di Cervia, con ritrovo al parcheggio dello Stadio dei Pini con la guida degli esperti naturalisti del Gruppo Fai di Cervia.