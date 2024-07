Visite guidate alla villa romana

Un’occasione imperdibile. Visto il grande successo dell’apertura straordinaria svoltasi l’8 giugno scorso, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, in collaborazione con Snam Rete Gas e con la ditta archeologica Gea, ha deciso di riproporre sabato prossimo le visite guidate al grande cantiere archeologico, posto presso la Torre Radar Ena a Ravenna, in prossimità dello svincolo della Ss16 per Classe.

Qui saranno visibili i resti di un grande villa extraurbana, dotata di impianto termale e databile agli inizi dell’età romano-imperiale, e di una chiesa edificata nel V-VI secolo d.C.

Sabato saranno cinque i turni di visita: in mattinata alle 8.30 e alle 9.30, poi nel pomeriggio alle 17, 18 e 19. Il ritrovo sarà al parcheggio situato accanto alla basilica di Sant’Apollinare in Classe, su via Romea Sud, dove i visitatori troveranno una navetta gratuita che li condurrà al cantiere; per ragioni di sicurezza, questa sarà l’unica modalità di accesso al cantiere consentita. Si consigliano abbigliamento comodo e scarpe adeguate; all’ingresso saranno distribuiti a ciascun partecipante dispositivi di protezione individuali, quali giubbetto e casco.

Importante, la prenotazione è obbligatoria in quanto i posti sono limitati, e per farlo occorre inviare, il prima possibile, una mail al seguente indirizzo: sabap-ra.eventi@cultura.gov.it