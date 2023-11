Visite guidate da Burri

Il museo del Mar di Ravenna oggi sarà regolarmente aperto e con lui, naturalmente, anche la mostra BurriRavennaOro, che nell’ambito della Biennale del mosaico sta suscitando un certo interesse. Questo l’orario odierno di apertura del museo, dalle ore 10 alle ore 19 (la biglietteria chiude un’ora prima)

Oggi, domani e venerdì, sempre alle ore 11.15, sono previste delle visite guidate alla scoperta dei capolavori di Alberto Burri in mostra per poi proseguire con la visita alla Collezione di mosaici contemporanei, recentemente riallestita, per ripercorrere lo sviluppo che la tecnica musiva ha avuto dal secondo decennio del Novecento ad oggi. Al termine del tour i partecipanti potranno proseguire in autonomia, se lo desidereranno, la visita alla mostre ’La memoria fisica della materia’, all’istallazione “Ettore Sottsass - La Città morta” e alla Pinacoteca.

L’appuntamento è alle 11.15 al bookshop del Mar (alle ore 11 è previsto lo stesso appuntamento in lingua inglese).

La prenotazione è obbligatoria sul sito www.visitravenna.it, tel 0544-482838. Ingresso e visita guidata costano 14 euro a partecipante.