Visite guidate e incontri per scoprire la marineria

Terzo appuntamento, oggi e domani a Marina di Ravenna, per la rassegna di eventi gratuiti rivolti alla cittadinanza e previsti per settembre e ottobre sul litorale emiliano-romagnolo, promossi dal Flag Costa dell’Emilia Romagna, con capofila Delta 2000, con la cooperativa Mare. Oggi dalle 16 alle 18 sarà presente nella zona pescherie di via Molo Dalmazia un punto informativo, a disposizione dei cittadini, per scoprire le iniziative promosse dal Flag. Inoltre alle 17 si potrà partecipare a una visita guidata alla sede di Cestha. Domani dalle 10.30 alle 11.30 sarà possibile visitare il Mas (Museo delle Attività Subacquee). Alle 16 allo stabilimento Hookipa verrà condotto un laboratorio a tema mare per i più piccoli, seguito alle 17 da una presentazione dei progetti realizzati attraverso la Strategia di Sviluppo Locale del Flag Costa Emilia Romagna.