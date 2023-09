Visite guidate e laboratori alla Villa Romana di Russi

Nuovi eventi e aperture straordinarie alla Villa Romana di Russi in via Fiumazzo. La Villa Romana, rivenuta verso la fine degli anni ’30 del 1900, costituisce uno degli esempi meglio conservati di villa urbano-rustica dell’Italia settentrionale ed esemplifica una delle tante residenze appartenenti a proprietari terrieri che punteggiavano le campagne dell’Emilia Romagna in età romana. Il suo aspetto attuale è il risultato di ampliamenti e trasformazioni successive databili tra la tarda età repubblicana (fine II - inizio I secolo a.C.) e la media età imperiale (II secolo d.C.).

Ecco i prossimi appuntamenti in cui sarà possibile ammirarne le strutture murarie e i pavimenti musivi (la

biglietteria chiude mezz’ora prima):

Sabato 23 settembre, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, la villa sarà aperta con orario prolungato dalle 9.30 alle ore 18.30. Inoltre, nel pomeriggio di sabato la Pro Loco di Russi propone due visite guidate (la prima partirà alle 15.30, la seconda alle 16) alla scoperta della Villa, che rappresenta uno degli esempi meglio conservati di villa urbano-rustica dell’Italia settentrionale. Per i partecipanti sarà necessario presentarsi 10 minuti prima dell’orario previsto (è consigliata la prenotazione). Per la

visita è gradita una offerta libera per la Pro Loco di Russi. Saranno disponibili pubblicazioni e

materiale promozionale al punto informativo della Pro Loco. Per info: proloc[email protected], 349-8544538. Domenica 24 settembre, sempre

18.30, con la possibilità di assistere a laboratori didattici, ambientazioni e rievocazioni storiche

a cura di Legio VI ApS. Tutte le attività proposte sono gratuite ed incluse nel costo del biglietto

di ingresso acquistabile in loco (euro 4, escluse gratuità di legge).