Visite guidate per Chagall. E il libro di Moressa

Oggi, alle 15 e alle 16.30, il Mar organizza le visite guidate teatralizzate alle collezioni del museo intitolate ’Il gallo che voleva andare sulla luna’. Un evento dedicato a Marc Chagall di ’Anima l’operaì, la proposta del Mar per fare scoprire in maniera originale e divertente le proprie collezioni ai più piccoli. Ideata in collaborazione con la storica compagnia ravennate Teatro del drago propone una rilettura delle opere più celebri custodite nelle sale del museo attraverso una inedita mediazione teatrale; dai burattini tradizionali, al teatro d’ombre e d’oggetti (per bambini dai 5 anni – ingresso adulti e bambini 6 euro - informazioni e prenotazioni: 0544 482477. prenotazionimar@ravennantica.org).

Poi alle 18 Pierluigi Moressa presenterà il suo libro ’Caterina Sforza: potere e bellezza nel Rinascimento’ edito da Diakros presso il Mar Art Caffè Garden Bistrot. L’appuntamento fa parte della rassegna ’Storie e persone. Incontri letterari a cura del Mercato Coperto Ravenna’.