Visite guidate, ultimo appuntamento lunedì Visita guidata gratuita lunedì alle 16.30 alla Casa delle Aie e all'Orto Botanico dei Frutti Dimenticati in memoria di Umberto Foschi. Introduzione storica di Renato Lombardi. Ritrovo in via Ascione 4. Prenotazione obbligatoria: 338 3791838.