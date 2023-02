’Vissi d’arte e d’amore’, un concerto lirico

L‘associazione Lirica Manfreda ed il Coro Lirico Città di Faenza, propongono stasera il concerto lirico ’Vissi d’arte, Vissi d’amore’ appositamente organizzato per la serata di San Valentino. Appuntamento alle 20.45 presso il cinema teatro Sarti (in via Scaletta 10, Faenza).

Protagonisti dello spettacolo due voci del palcoscenico musicale, il soprano Irene Petitto ed il tenore Andrea Bianchi che si esibiranno affiancati dal Coro Lirico Città di Faenza diretto Monica Ferrini e dai solisti: Jennifer Turri, soprano, Giulia Neri, soprano, Fabiano Naldini, tenore, accompagnati te da Elisa Porcinai al violino e Monica Ferrini al pianoforte.

Saranno inoltre presenti alcuni studenti del ’Coro di voci bianche’ della Scuola di musica ‘ Sarti’.

Il concerto lirico sarà incentrato sulle immortali musiche di Mascagni e Puccini. Sarà una serata per celebrare l’amore in tutte le sue sfaccettature: romanticismo, passione, gelosia, possesso, tradimento, sogno...

Per informazioni e prevendite è possibile contattare il numero 331-5050618 oppure inviare una mail all’indirizzo [email protected]

Inoltre è possibile visitare il sito web www.associazioneliricamanfreda.com nella sezione ’eventi’.