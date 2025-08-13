Sam, un addio pesante

Giuseppe Tassi
Sam, un addio pesante
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Morto a 20 anniGrandineAllerta meteoMattia Zaccagni figliMaxi yachtFeste e sagre
Acquista il giornale
CronacaAhmed ha visto il mare per la prima volta: realizzato il sogno del bimbo di Gaza
13 ago 2025
REDAZIONE RAVENNA
WhatsAppXPrint
  1. Il Resto del Carlino
  2. Ravenna
  3. Cronaca
  4. Ahmed ha visto il mare per la prima volta: realizzato il sogno del bimbo di Gaza

Ahmed ha visto il mare per la prima volta: realizzato il sogno del bimbo di Gaza

Il piccolo, 5 anni, è in cura a Bologna: ha perso le gambe sotto i bombardamenti. A Cervia con alcuni suoi famigliari ha potuto trascorrere qualche giornata in spiaggia. L’assessora Brunelli: “La sua storia è testimonianza della sofferenza di tutto un popolo”

Da Gaza all'Italia: il piccolo Ahmed voleva vedere il mare, ha potuto farlo a Cervia

Da Gaza all'Italia: il piccolo Ahmed voleva vedere il mare, ha potuto farlo a Cervia

Per approfondire:

Ravenna, 13 agosto 2025 – Il sogno di Ahmed era di vedere il mare per la prima volta. Dopo aver perso entrambe le gambe a Gaza, sotto i bombardamenti, il piccolo palestinese, 5 anni, è giunto in Italia tramite un corridoio umanitario. È in cura a Bologna dove oggi vive, mentre parte della sua famiglia si trova ancora a Gaza. Seguito dai medici volontari 'Sanitari per Gaza’ e del gruppo 'Bologna per Gaza-Volontari in rete’ sta imparando di nuovo a camminare con protesi temporanee.

Ahmed ha trascorso a Cervia alcuni giorni di vacanza. Così, attraverso l'impegno del gruppo felsineo, di Alessia Arcolaci giornalista di 'Vanity Fair' e 'Domani’, originaria di Cervia e dell'assessora alla Pace del comune ravennate, Michela Brunelli, il desiderio del piccolo si è avverato, quello di vedere il mare per la prima volta. 

Realizzato il sogno di Ahmed, bimbo di Gaza che voleva vedere il mare
Ahmed, bimbo palestinese di cinque anni, che ha perso entrambe le gambe sotto i bombardamenti a Gaza e venuto in Italia per curarsi, insieme alla madre, alcuni familiari e ai volontari di Sanitari per Gaza, 13 agosto 2025

Il bambino e i suoi famigliari “sono stati ospiti dell’Hotel Al Faro a Borgomarina e hanno trascorso le giornate nella spiaggia attrezzata del Bagno Sorriso”, spiegano dal Comune di Cervia in una nota.

Nel corso del soggiorno nella cittadina romagnola, Ahmed ha anche incontrato il sindaco, Mattia Missiroli e l'assessora comunale alla Pace. “Quando ci hanno parlato del sogno di Ahmed –racconta la stessa Brunelli – ci siamo subito attivati per accogliere questo bambino e i suoi familiari e cercare di donare loro qualche attimo di serenità. La storia di Ahmed è la testimonianza della sofferenza che sta vivendo tutto il popolo di Gaza e conoscere lui e la sua vicenda ci ha fatto sentire ancora più partecipi e solidali alla tragedia palestinese. È veramente inaccettabile che un popolo, e in particolare i bambini, debba vivere questo dramma: ringraziamo tutti coloro che hanno permesso che il sogno di Ahmed si realizzasse, in particolare gli imprenditori Paola Pirini e Roberto Viroli per la loro grande disponibilità”, ha aggiunto l’assessora.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

GazaMigrantiMare