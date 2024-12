’Vita al fronte’, la mostra a Russi prosegue fino a domenica. Esposte vignette sulla guerra

A Russi prosegue fino a domenica la mostra “Vita al fronte. Soldati canadesi e britannici in Romagna nella Seconda guerra mondiale” dedicata alle vignette umoristiche del tempo di guerra, pubblicate dalla stampa alleata tra il 1944 e il 1945. Presso ll’ex Chiesa in Albis in piazza Farini, il martedì,

venerdì e la domenica (ore 10-12); il sabato (ore 16-19)a curatrice, Mariangela Rondinelli, ex insegnante di inglese originaria di Bagnacavallo, è tra i fondatori dell’Associazione culturale Wartime Friend, gruppo di ricerca che da anni si impegna a conservare la memoria del sacrificio delle truppe canadesi per la liberazione del territorio ravennate durante la Seconda guerra mondiale. Le vignette esposte sono il frutto di una lunga ricerca per far conoscere la vita dei soldati dell’VIII Armata britannica da un punto di vista insolito: le vignette umoristiche, i “cartoons”. La maggior parte dei cartoons in mostra sono nati dalle penne di due giornalisti, il britannico W.J.P. Jones (Jon) e il canadese William “Bing” Coughlin, autore quest’ultimo del celebre “Herbie” Possibilità di visite guidate per studenti di Russi.