Vito, risate a fin di bene. Spettacolo per gli alluvionati

Alle 21 il teatro Goldoni di Bagnacavallo ospiterà lo spettacolo del comico Vito, organizza dal Centro Sociale Abbondanza in collaborazione con il Comune. L’evento sarà dedicato alla raccolta fondi a favore delle comunità locali colpite dall’alluvione, Lo spettacolo di Vito, scritto da Maurizio Garuti, si intitola ’Storie della Bassa’ ed è un omaggio alla pianura emiliana e ai suoi abitanti.

Attraverso una serie di monologhi, Vito racconta con ironia e poesia la vita in una regione popolata da personaggi legati alla terra, al cibo e alle tradizioni locali. Le atmosfere evocano l’immaginario di autori come Cesare Zavattini e Federico Fellini, offrendo un ritratto nostalgico e divertente dell’Emilia di un tempo. Lo spettacolo ha ricevuto apprezzamenti per la sua capacità di evocare con leggerezza e profondità un universo fatto di memorie, sapori e umanità. Sono ancora disponibili i biglietti per i palchi, a 15 euro: si possono acquistare in prevendita tutte le mattine dalle 9.30 alle 12.30 presso la libreria del Centro Sociale Abbondanza, in via Mazzini 70. Stasera la biglietteria aprirà alle 19.30. Informazioni: 329-9331288.