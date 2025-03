Vittime innocenti delle mafie: musica, riflessioni e letture

La Stagione di ’Capire la Musica 2024/2025’, organizzata da Emilia-Romagna Concerti, propone un evento in occasione della Giornata Nazionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. L’appuntamento è fissato per domani mattina alle 10, nella sala Corelli del teatro Alighieri, per un evento realizzato in collaborazione con la scuola secondaria di primo grado ’Guido Novello’, il Ministero della Cultura, la Regione Emilia-Romagna e il Comune di Ravenna.

Quella della Giornata Nazionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle Vittime innocenti delle mafie è una ricorrenza che Emilia-Romagna Concerti ha sempre celebrato, non solo come momento di commemorazione, ma anche come invito a riflettere, attraverso la musica, sull’importanza di una tematica alla quale non sempre viene dato il giusto peso.

Lo spettacolo prevede riflessioni e letture curate dagli alunni delle classi 3A, 3B e 3D, coordinati dalle professoresse Rossana Ballestrazzi, Mirna Cola e Caterina Sansoni. Gli intermezzi musicali saranno realizzati dal coro “Novello in…canto” composto da un gruppo misto di 64 alunni provenienti delle classi 3A, 3B, 3D e 2C, diretto dalla professoressa Elisabetta Agostini, con al pianoforte il professor Luca Bombardi e alle percussioni Stefano Franceschelli.

I biglietti del costo di euro potranno essere acquistati a partire dalle 9.30 di domattina direttamente all’ingresso della sala Corelli del teatro Alighieri a Ravenna.