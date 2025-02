Vittorio Lingiardi in Classense e a Lugo

’Il racconto psicologico del corpo’ è il secondo appuntamento di quattro della scuola Invèl (che in dialetto romagnolo significa ’da nessuna parte) che rientra nel progetto In cerca di guai realizzato dalla Classense con il finanziamento del Centro per il libro e la lettura del bando Città che legge.

Oggi alle 17.30 si terrà nella sala muratori della biblioteca Classense il secondo appuntamento di Invèl, la scuola di narrazioni attiva a Ravenna, Lugo e Faenza con corsi di scrittura, cultura letteraria, traduzione, sceneggiatura e drammaturgia a cura di Matteo Cavezzali. In questa occasione, lo psichiatra Vittorio Lingiardi, in dialogo con Cavezzali, guiderà il pubblico in un viaggio attraverso il corpo umano, esplorandone la complessità con la sensibilità della scienza e la profondità della letteratura, dell’arte e del mito.

Nel suo ultimo libro ’Corpo, umano” Vittorio Lingiardi riporta con sensibilità il corpo al centro della scena e racconta gli organi che lo compongono – uno per uno, dal fegato al cervello, dagli occhi al cuore – con la voce della scienza e del mito, dell’arte e della letteratura. Autobiografico e psicoanalitico, medico e immaginifico, questo libro concepito in tre stanze – ’il corpo ricordato’, ’il corpo dettagliato’, ’il corpo ritrovato” – accompagna il lettore in un viaggio avventuroso all’interno del corpo, celebrando la sua fisicità, senza separarla dalla sua poetica.

Vittorio Lingiardi, psichiatra e psicoanalista, è professore ordinario di Psicologia dinamica alla facoltà di Medicina e psicologia della Sapienza Università di Roma e Senior research fellow della Scuola superiore di studi avanzati sapienza (Ssas). Dal 2000 al 2024 è stato presidente della Society for psychotherapy research - Italy area group (Spr-Iag).

Alle 21 Lingiardi sarà poi ospite del Caffè Letterario nella Sala Conferenze dell’Hotel Ala d’Oro di Lugo.