Vittorio Pasini: "Dai traslochi dell’Aga Khan a cocchiere alle nozze"

Per sfuggire alla povertà, nel 1962 emigrò in Svizzera, come tanti altri connazionali. Ma lui, Vittorio Pasini non cercava un mestiere qualsiasi, puntava a mettere a frutto la patente conseguita durante il servizio militare guidando i carri armati e ci riuscì: autista di autotreni per una delle più famose ditte di traslochi dell’epoca, Natural Le Coutre, a Ginevra. Per 16 anni ha guidato per le strade di tutta Europa trasferendo l’arredo di uffici o case di artisti, politici, diplomatici, e loro familiari, di membri dell’Organizzazione mondiale della Sanità, dell’Onu, i mobili dell’Aga Khan, di Vittorio Emanuele di Savoia, della figlia di Spyridon Markezinis, primo ministro greco del momento finale della dittatura dei colonnelli. Tornato in Italia a fine anni 70 ha abbinato la mediazione immobiliare con la passione per le carrozze d’epoca che ha trasformato in seconda attività: cocchiere per matrimoni, in primo luogo, poi sfilate, rappresentazioni sceniche. Una vita trascorsa fra mille imprevisti che non hanno però inciso sulla sua grande sensibilità e ancora oggi si commuove rievocando di quando, all’asilo di San Pietro in Campiano, nel ‘44 sfuggì alla morte portata da una scheggia che trapassò invece una sua compagna, una bimba che come lui aveva cinque anni e gli stava accanto.

Vittorio, lei sì che sa cosa significhi emigrare!

"Significa sfuggire alla povertà, significa cercare un lavoro per una esistenza dignitosa. L’ho vissuto sulla mia pelle, nel ‘62 andai in Svizzera a cercare un lavoro, come tante migliaia di italiani. Arrivai a Ginevra e nel giro di due settimane il lavoro lo trovai, misi a frutto la patente C che avevo conseguito durante il servizio militare guidando…pensi un po’, i carri armati!".

Di che lavoro si trattava?

"Conducente di autotreni in una storica ditta di traslochi, la Natural Le Coultre, fondata nel 1897. Un lavoro che in 16 anni mi ha portato in tutta Europa, quante avventure! A Parigi ero di casa, la conoscevo come le mie tasche! Un lavoro particolare perché particolari erano le persone per le quali facevamo i traslochi, attori, politici, principi, diplomatici…"

Ginevra era ed è la sede di decine di organizzazioni internazionali, a cominciare dall’Onu…

"La sede europea delle Nazioni Unite, e poi l’Organizzazione mondiale della sanità, quasi duecento missioni diplomatiche, l’Organizzazione internazionale del Lavoro e tante altre istituzioni, gente che gira che trasloca da un Paese a un altro".

Era orgoglioso di quel lavoro.

"Grandemente orgoglioso, del lavoro e della Svizzera. A Ginevra sono nate le nostre figlie, Muriel e Nellj…mi ero sposato con Giuliana nel ‘63 e lei era venuta con me a Ginevra".

Mi parli della sua famiglia, della sua infanzia.

"Il babbo, Domenico, era bracciante e anche la mamma, Aldina Garavini. Abitavano a Carraie dove sono nato nell’aprile ’39"..

Al passaggio del fronte lei aveva 5 anni, ricorda qualcosa?

"Oh sì, i bombardamenti, le granate, i tedeschi che erano nella casa a fianco dell’asilo, a San Pietro in Campiano, e quella bimba uccisa ... L’asilo era in un palazzo della contessa Ghezzi Vitali. Ora è una casa di riposo. Eravamo un centinaio di bimbi, la nostra educatrice era suor Andreina, avrà avuto 20 anni; quando giunsero gli Alleati lei andava a rifornirsi di noccioline al miele dagli americani e le dava a noi… nel ‘78 io e tanti altri di allora la incontrammo, era passato mezzo secolo. Quando bombardavano ci andavamo a nascondere nei fossati del campo. Un giorno eravamo nel corridoio dell’asilo, una scheggia impazzita colpì una porta, ferì una suora e trapassò il torace di questa bimba, la ricordo distesa a terra come se dormisse, in un lago di sangue…".

Dopo la scuola il militare e la ricerca del lavoro in Svizzera. "Prima però con un triciclo a motore recapitavo la verdura alla bottega Subini, in via Ponte Marino, c’era anche l’Edwige Pilotti, lì vicino. Poi lo sbarco a Ginevra, era il ‘62".

Una clientela scelta, quella che traslocava "

Oh sì. Ricordo l’Agha Kan per il quale trasportai mobilio da Ginevra a Parigi, e anche Vittorio Emanuele di Savoia, anche per lui trasportai arredamenti da ufficio a Parigi. Ah, dimenticavo, il primo ministro greco Markezinis nel settembre 1973…".

Quando ormai stava per finire il regime dei colonnelli…

"Ricordo che c’erano i carri armati per le strade. Arrivai ad Atene e parcheggiai l’autotreno davanti a un grande edificio. Arrivarono due poliziotti e fecero segno che mi avrebbero ammanettato perché ero in seconda fila…io parlavo solo francese o italiano, loro solo greco. Per fortuna dall’edificio uscì una persona…’sono Marzekinis, il primo ministro, questo signore sta portando mobili per me…’ I poliziotti salutarono e se ne andarono". Quanto lavorò in Svizzera? "Sedici anni. Nel ‘78 siamo tornati in Italia. Muriel cominciava a sentirsi svizzera, ma io volevo che si sentisse italiana. Trovai casa a Punta Marina. E ho ricominciato una nuova vita lavorativa. Prima come autista di pullman turistici con Gamberini, poi al Cap, il Consorzio agrario provinciale, manovravo le gru da sbarco, l’ho fatto per 16 anni. Nel ‘91 sono andato in pensione e mi sono dedicato ancora una volta a nuovi interessi".

Lei è la dimostrazione che l’età non incide sulle opportunità occupazionali…

"Basta avere iniziativa. Mi ero già messo da diversi anni nel settore dell’intermediazione, con tanto di tesserino, nella compravendita e negli affitti degli appartamenti qui al mare e così l’ho incrementato. Ne ho gestito una decina, negli anni i miei risparmi li avevo investiti in immobili. Ma non è finita".

Già, le carrozze d’epoca trainate dai cavalli.

"Cominciai appena tornato in Italia, ormai mezzo secolo fa. Cominciai con due cavalli e qualche carrozza d’epoca. Alla fine ne ho messe insieme una ventina, tutte restaurate alla perfezione, a Como. Sono nella casa in campagna".

Dove le acquistava?

"Un po’ ovunque, Italia, Francia, Inghilterra, Svizzera. All’inizio era una passione, mi ricordavo del babbo quando faceva i trasporti con il biroccio trainato da un cavallo. Portava il fieno al mercato del foraggio a Forlì. D’altra parte quando ero a Ginevra andavo a cavallo, facevo le gare. Poi mi venne l’idea di utilizzare le carrozze per i matrimoni. Mi chiamavano il cocchiere delle spose…Quanti matrimoni ho fatto! Quando arrivavo sotto al Municipio, la gente si fermava ammirata. E non solo, ho cominciato a noleggiarle, per i teatri ad esempio. Conoscevo i teatri di mezza Europa perché quando lavoravo a Ginevra facevo molti viaggi per portare le scene… E poi le sfilate in costume, ricordo le cento carrozze trainate da quattro cavalli fra Mestre a Treviso, o gli eventi natalizi, a Cervia ad esempio".