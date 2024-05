Viva la Costituzione, la Costituzione è viva

Durante questo anno scolastico le nostre classi 3A e 3F, hanno aderito al concorso regionale ’Concittadini’, promosso dall’Assemblea Legislativa dell’Emilia Romagna, con un Progetto intitolato il ’Sentiero della Costituzione’.

Abbiamo sfogliato, letto e approfondito lo studio di alcuni articoli della Costituzione, passando in rassegna le tappe storiche che hanno portato alla sua nascita. In questo percorso ci è stato di grande aiuto l’intervento in classe di Giuseppe Masetti (direttore dell’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea di Ravenna) che ha chiarito il contesto storico e il valore della Carta costituzionale. Il progetto ci ha consentito di acquisire un senso di appartenenza al nostro Paese e alle lotte che si sono realizzate per la conquista dei diritti dei cittadini, inoltre ha sviluppato in noi un maggiore senso civico, rendendoci consapevoli che dobbiamo essere parte attiva della società per diventare dei veri cittadini del mondo.

Stimolati dall’invito della sezione Anpi di Lugo a partecipare, con tutte le scuole primarie e secondarie di I grado alla Festa per la Costituzione e la Pace, abbiamo decorato delle magliette bianche e realizzato striscioni e cartelloni con la personale rielaborazione di alcuni articoli e diritti sanciti dalla Costituzione italiana stessa. Il 13 aprile si è tenuto il “Passamano per la Costituzione e la Pace” nella bella cornice del Pavaglione e, attraverso il gesto simbolico di passarsi la bandiera della Pace, le pietre resistenti e il testo della Costituzione, abbiamo riflettuto tutti assieme, sollecitati anche dal discorso del sindaco Davide Ranalli sull’articolo 11. Ci siamo resi conto che la Costituzione non è un testo antico, racchiude principi e valori sempre attuali che dobbiamo conoscere e difendere come cittadini liberi e consapevoli.

Matilde Buldrini, Maria Capacci, Ginevra Castelfidardo, Alice Grego, Alessandro Guida, Giacomo Valenti

Classi 3A-3F scuola media ’Baracca’ Lugo

professoresse Jessica Prati e Rita Vitiello