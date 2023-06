Viva Ravenna e il ponte mobile "Ma i dossi installati sono regolari?"

Nicola Grandi e Filippo Donati

consiglieri comunali di Viva Ravenna, chiedono sl sindaco di Ravenna in qualità di responsabile della viabilità cittadina, di voler approfondire, attraverso i propri tecnici e di concerto con l’autorità portuale, se i dossi installati ai due margini del ponte siano da considerarsi regolari ai sensi del codice della strada e

delle relative norme attuative.

"Il fatto che la situazione non possa considerarsi del tutto definita – spiegano i due consiglieri nel testo di un’interrogazione – è rilevabile peraltro dalla contestuale decisione di posare alle estremità delle due rampe di accesso dissuasori che hanno il fine di limitare la velocità dei mezzi in transito. Ora, da semplici cittadini, verrebbe da chiedersi come si possa definire con così grande sicurezza “non pericolosa” una situazione che richiederà però nuovi interventi, e che ha al contempo reso necessaria l’installazione di dossi rallentatori. Il punto e’ però che secondo il Codice della Strada nei luoghi in cui vige un limite di velocità “inferiore o uguale ai 50 kmh” si possono adottare dossi artificiali ma solo su strade residenziali, parchi pubblici e privati, residence, ecc. Sempre per il codice della strada e per il relativo regolamento di attuazione peraltro sarebbe vietato l’impiego dei dossi “sulle strade che costituiscono itinerari preferenziali di veicoli normalmente impiegati per servizi di soccorso o di pronto intervento (ad esempio, le autoambulanze)".