Viva Ravenna si presenta: "Squadra di 27 cittadini"

27 nomi di cui 13 dello ‘zoccolo duro’ e 14 nuovi entranti; il più giovane candidato è Andrea Minguzzi, classe 1991, e la più anziana è Giancarla Spadoni, nata nel 1936 e mamma del capolista Filippo Donati. Viva Ravenna ha presentato ieri la sua lista a sostegno del candidato sindaco di Fratelli d’Italia (sostenuto anche da Forza Italia) Nicola Grandi, ex e co-fondatore della lista civica, di cui è consigliere comunale. Così Grandi: "Nata nel 2021 intorno alla candidatura a sindaco di Filippo Donati, Viva Ravenna è risultata subito la lista civica di opposizione più votata (2.804). Dopo 4 anni all’opposizione, crediamo che Ravenna abbia bisogno di un’alternanza e di un’alternativa. Da allora, i membri storici sono rimasti sempre attivi in ogni decisione: anche nel mio passaggio a Fratelli d’Italia. Anche se poteva sembrare svantaggioso per la lista, che non esprimerà più un candidato sindaco, è stato sostenuto da tutti. Credo che quest’anno Viva Ravenna possa fare anche meglio ed esprimere nuovamente un consigliere". La parola è andata poi al capolista Filippo Donati, che ha sottolineato il contributo della lista alla redazione del programma di coalizione. "Siamo un gruppo che non parte preventivamente contro nessuno – ha esordito – ma che vuole portare avanti i temi che gli stanno a cuore, temi né di destra né di sinistra, ma di buonsenso. Tuttavia, non possiamo non riportare la delusione dell’esperienza in consiglio comunale, dove abbiamo visto un’amministrazione che non è nemmeno disposta ad ascoltare le proposte dell’opposizione, e anzi le deride". Donati ha citato manutenzione di strade, sfalci e fiumi, per cui Viva Ravenna propone una revisione delle modalità di appalto "che non possono essere solo al massimo ribasso" e ha sottolineato la necessità di creare un piano strategico che permetta di "accompagnare l’economia, perché l’amministrazione non deve essere un freno all’imprenditoria". Infine, il problema sicurezza, "che è nei programmi di tutti, ma viene negato dall’amministrazione". Oltre a Filippo Donati, sono candidati Gabriele Agostini, Gianluca Benedetti, Massimo Bolognesi, Camillo Bomarsi, Stefano Casadei, Marina Casilli, Ida Cenni (del comitato ‘Salviamo i pini di Lido di Savio e Ravenna’), Mauro Chiari, Carla Ciotti, Giancarlo D’Angelo, Claudio Fiocco (già candidato alle ultime elezioni regionali con Elena Ugolini), Paola Marinelli, Ermes Masotti, Vivan Mazzini, Rossella Medoni, Andrea Minguzzi, Fabio Nonnato, Andrea Rosetti, Luca Scarabelli, Giancarla Spadoni, Raffaella Terroni, Paola Tizzone, Luigi Traetta, Alessandra Verlicchi, Guglielmo Zainaghi e Daniela Zanotti.

Lucia Bonatesta