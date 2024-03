‘Viva Vittoria’, alla Segavecchia l’uncinetto della solidarietà

A Cotignola, durante i giorni della Segavecchia, chi vorrà potrà partecipare all’iniziativa di ‘Viva Vittoria’ in cui in tutta Italia migliaia di donne hanno partecipato alla realizzazione di quadrati di maglia, con l’idea che la violenza si può fermare. Questo progetto ha esercitato un richiamo trasversale e coinvolto persone di ogni estrazione sociale, provenienza culturale, religiosa e politica, aggregando uomini e donne che hanno aderito a un obiettivo comune realizzando un ideale unità in grado di superare ogni divisione. "Noi – spiega Emiliana Zaccherini – facciamo parte del ‘Gruppo donne Creattive’ di Cotignola, proprio con due t perché il nostro gruppo ha diverse specificità e abilità nel cucito, nel ricamo, maglia. Siamo attive da oltre un anno e qualche mese fa, su invito di un gruppo di signore di Cervia, siamo state invitate a prender parte al progetto di ‘Viva Vittoria’. L’idea ci è molto piaciuta e così l’abbiamo abbracciata con entusiasmo". Il ‘Gruppo donne Creattive’ di Cotignola, che vanta una quarantina di iscritte, in poco tempo è riuscito a realizzare tanti quadretti di lana che saranno poi assemblati per realizzare coperte che insieme diventeranno un’immensa opera condivisa. Queste coperte verranno esposte e vendute il 6 ottobre sulla spiaggia libera di Cervia, nel corso di una giornata per la sensibilizzazione contro la violenza sulle donne, e il ricavato sarà infine destinato a dieci donne che hanno subito violenze in famiglia e che non sono inserite in alcun circuito assistenziale.

"Con il nostro ‘Gruppo donne Creattive’ – sottolinea Maria Domenica Tarlazzi – viviamo il piacere dell’incontro conviviale e dell’insegnamento dell’uncinetto, abbiamo anche un nostro profilo Istagram ‘Passione_uncinetto9’ e dato vita con la collaborazione di tante attività cotignolesi e anche lughesi all’inziativa del gomitolo sospeso, così che ognuno possa offrire un gomitolo per partecipare a questo importante progetto. Inoltre durante la festa della Segavecchia a chi è interessato a partecipare all’iniziativa e verrà trovarci nella nostra sede in Corso Sforza a Cotignola, consegneremo un gomitolo di lana e un piccolo schema per realizzare i quadretti di lana 50x50 a maglia o uncinetto".

Daniele Filippi