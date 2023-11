’Viva Vittoria’, progetto per le donne vittime di violenza

Appuntamento al 6 ottobre 2024 con ’Viva Vittoria’, il progetto che porterà migliaia di coperte in maglia sulla spiaggia libera di Cervia per dire ’NO’ alla violenza sulle donne. Le coperte, create con i quadrati 50x50 cm realizzati dai volontari e da chiunque voglia dire ‘no’ alla violenza sulle donne, saranno oggetto di una raccolta fondi: l’intero ricavato sarà devoluto alla Associazione Fattore D - Centro di creatività Permanente – Cervia per sostenere, in particolare, progetti volti ad aiutare le donne vittime di violenza a raggiungere autonomia economica, qualificarsi per ricercare un lavoro e, se necessario, usufruire di assistenza legale gratuita. Nell’ex Conad di Pinarella di Cervia, lo Spazio Viva Vittoria servirà sia da vetrina per il progetto che da laboratorio aperto a tutti coloro che desiderano contribuire, a seconda della propria disponibilità e competenza, alla realizzazione dell’evento. In questo spazio i volontari provvedono a raccogliere e a cucire i quadrati, così da creare le migliaia di coperte necessarie a ricoprire la spiaggia.