’Viva Vittoria’, successo per le coperte solidali

Restano 400 le coperte di ’Viva Vittoria’ ancora in vendita. C’è tempo fino al 30 novembre per acquistarle. Un record per il progetto a sostegno delle donne vittima di violenza che per la prima volta è arrivato a Cervia lo scorso 6 ottobre. Quel giorno erano 2.760 le coperte distese sulla spiaggia libera per formare un grande mosaico di colori e disegni. Migliaia di visitatori avevano seguito l’evento e apprezzato le coperte in maglia e uncinetto realizzate, in oltre un anno di lavoro, da tante volontarie impegnate nel progetto ’Viva Vittoria’. Solo in quella giornata erano stati raccolti 35mila euro. Ma la vendita delle coperte è proseguita e ora ne restano circa 400 per poter raggiungere il record del ’tutto esaurito’.

In vendita ci sono le coperte realizzate a mano da decine di volontarie durante l’arco di un anno (gli ormai noti quadrotti in maglia 50x50 cm, a ferri o uncinetto, firmati con il proprio nome. ’Viva Vittoria’ è un progetto d’arte partecipativo che nasce dalla collaborazione di un gruppo di donne cervesi con l’associazione di volontariato Viva Vittoria di Brescia. L’opera ha come finalità la sensibilizzazione contro la violenza sulle donne attraverso l’idea che la violenza si può fermare cominciando dalle donne stesse, dalla consapevolezza che ciascuno possa essere artefice della propria vita. Quello dei 35mila euro, dunque, come dicevamo è un dato preliminare, in quanto la vendita delle coperte proseguirà nello Spazio Viva Vittoria Cervia, allestito temporaneamente nel Centro di comunità all’ex Conad - aperto per la vendita il giovedì dalle 20 alle 22 e il sabato dalle 15 alle 18 - e in occasione di eventi organizzati nei Comuni romagnoli che hanno collaborato all’iniziativa di Cervia, grazie al coinvolgimento di associazioni di volontariato. La cifra definitiva verrà ufficializzata al termine delle ulteriori iniziative organizzate per la vendita. I fondi raccolti da Viva Vittoria Cervia saranno gestiti da Fattore D Aps, partner operativo dell’iniziativa, e destinati a progetti di supporto concreto per le donne vittime di violenza, garantendo assistenza per aiutarle a ristabilire la loro autonomia.

I fondi saranno assegnati alle donne vittime di violenza in carico: dei Servizio alla Persona del Comune di Cervia, dei Centri antiviolenza della provincia di Ravenna (Associazione Demetra, SOS Donna, Linea Rosa Onlus), del Centro Salute Mentale (CSM) di Ravenna e del Centro per i disturbi alimentari (DCA) di Ravenna Fattore D è un’associazione non-profit che opera per sostenere donne in situazioni di vulnerabilità, con particolare attenzione alle vittime di violenza. All’interno di Viva Vittoria Cervia, il ruolo dell’associazione è quello di gestire i fondi raccolti per garantire assistenza e supporto alle donne che necessitano di aiuto.

