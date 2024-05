’Vivi Massa Lombarda’. Il programma della lista

La lista civica ’Vivi Massa Lombarda’ che sostiene la candidatura a sindaco di Antonella Brini ha presentato ufficialmente il suo programma politico-amministrativo.

L’evento si è svolto nella serata di giovedì nella sala Zaccaria-Facchini.

"Il nostro simbolo – mani che rappresentano gli 8 comuni dell’Unione ed al centro il nono comune che è Massa Lombarda – rappresenta il nostro pensiero – ha sottolineato Brini –. Per farlo bisogna cambiare marcia, sfruttare l’Unione dei comuni ed essere protagonisti. Ci vogliono idee nuove, espansive, inclusive per far ripartire l’economia locale e gli investimenti con un’attenzione particolare alle tipicità e alle tradizioni locali per far rivivere il territorio massese ormai impoverito dalle scelte politiche fallimentari degli ultimi 70 anni compiute dalle stesse amministrazioni che non tutelato le ricchezze del territorio, ma in nome della "modernità" lo hanno impoverito".

Il programma della lista include, fra i punti la necessità di introdurre più meritocrazia e semplificazione delle procedure amministrative e di garantire in modo più efficace ed efficiente la sicurezza e la legalità sul territorio, considerata come un diritto del cittadino e un dovere per il Comune.

"E’ ora di ridare ai nostri figli la certezza di un futuro migliore a Massa Lombarda – ha continuato Brini –. Per questo è necessario poter contare su politiche giovanili serie e un associazionismo sano. Proponiamo di creare un front office URP in rete con l’Unione dei Comuni per i disoccupati. Un ’AAA cercasi’ insieme a un ’AAA offresi’ da affiancare al potenziamento dei corsi di formazione".

Fondamentali sono i servizi welfare già presenti da implementare avendo come cornice i principi di "inclusione, equità e rispetto della nostra costituzione. Vogliamo riportare a Massa Lombarda gli eventi che la resero nota come la "perla della Romagna" – ha sottolineato –. Per farlo siamo consapevoli che servono delle risorse e sappiamo dove andare a prenderle con progetti mirati. I cittadini di Massa Lombarda ci devono dare fiducia per due motivi – ha precisato in conclusione –. La nostra lista è composta da persone che hanno vissuto questo territorio da ben 60 anni e conoscono bene le criticità e perché ci troviamo ad oggi impoveriti. In più sono determinate e dotate di Problem Solving perché quando si evidenziano criticità la cosa più importante è proporre soluzioni".

Monia Savioli