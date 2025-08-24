Luigi e Sofia coronano il loro amore: “Uniti nelle difficoltà di tutti i giorni”

Faenza, 24 agosto 2025 – Galeotto è stato il Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza, dove tra opere antiche e moderne qualche anno fa Luigi Fantinelli e Sofia Manaresi, due ragazzi con la sindrome di Down, si sono conosciuti. Lui, 37enne faentino, lei, 25enne originaria di Modigliana, sono fidanzati da 6 anni e da giugno scorso hanno coronato il sogno di vivere insieme, anche grazie a un pionieristico progetto legato all’autonomia abitativa a lungo termine promosso dall’associazione Genitori ragazzi con disabilità. Il progetto che si chiama ‘Vita di coppia in Borgo’ sarà presentato il prossimo 30 agosto ed è solo l’ultima delle progettualità che l’associazione ha messo in campo in collaborazione con la comunità Papa Giovanni XXII.

“Ci siamo conosciuti – racconta Luigi Fantinelli –, quando Sofia frequentava le scuole superiori. Io facevo un tirocinio al Mic (Museo Internazionale delle Ceramiche, ndr) e lei era lì per l’alternanza scuola-lavoro”. Da quell’incontro “siamo rimasti in contatto – prosegue Fantinelli –, i miei genitori conoscevano già i genitori di Sofia. Così abbiamo continuato a frequentarci”. Nel frattempo Luigi ha proseguito nel tirocinio al Museo delle Ceramiche e contestualmente ha imparato le autonomie fondamentali per vivere da solo attraverso un percorso curato dall’associazione Genitori ragazzi con disabilità, nell’ambito del progetto ‘Provo a Vivere da Solo’, nato nel 2021 e realizzato in collaborazione con l’associazione Papa Giovanni XXIII, oltre che supportato e sostenuto dall’Ausl e dai servizi sociali di Faenza. Sofia Manaresi invece ha svolto un percorso accademico supportato a Reggio Emilia che a breve la porterà a laurearsi in scienze della formazione. Attraverso tale esperienza Manaresi ha avuto la e possibilità di vivere due giorni a settimana in autonomia fuori sede. “Adesso dai primi di giugno viviamo insieme” sottolinea Luigi con orgoglio. E a chi gli chiede cosa comporta la convivenza con la fidanzata risponde diretto: “Da una parte è difficile perchè come in tutte le coppie ci sono alti e bassi. Ma è anche bello perché di fatto condividiamo la stessa casa insieme e gli stessi impegni”.

Luigi è “faentino doc” e tiene a precisare che ha sfilato alla Bigorda d’Oro come tamburino per il Borgo Durbecco, che è anche il quartiere in cui vive insieme a Sofia. “Vivono in affitto con un supporto minimo degli educatori della Grd, sempre sostenuti da Ausl e Servizi sociali – evidenzia Mariasole Chiari, referente del progetto –. L’associazione fa ancora qualche intervento di supporto per portarli alla completa autonomia, dovranno imparare definitivamente a gestire le emergenze”. Un progetto nuovo che si unisce a quelli già in corso curati dall’associazione: “Non ci sono molti percorsi di questo genere – prosegue Chiari –. Per noi è il primo con una prospettiva a lungo termine e inoltre molte città vicine ci chiedono come sono partiti i progetti collettivi e come si sostengono”. Sono infatti molteplici e virtuosi i progetti di autonomia e di formazione che l’associazione promuove, sempre in rete con la comunità faentina, cooperative, aziende del territorio, amministrazione ed il sostegno anche delle famiglie e di chi aderisce alle campagne di ricerca fondi.

d.v.