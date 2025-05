Voci nella chiesa di San Girolamo. Un concerto dedicato a Maria

Alle 21 di stasera la chiesa di San Girolamo a Bagnacavallo ospiterà ’Gratia plena – Concerto dedicato a Maria’, appuntamento musicale che unisce spiritualità, coralità e bellezza artistica in un omaggio alla figura della Madonna.

L’iniziativa, realizzata con il patrocinio del Comune, nasce dal desiderio di offrire un momento di raccoglimento e condivisione attraverso il canto, con un repertorio pensato per coinvolgere tanto i fedeli quanto gli appassionati di musica. Il programma spazierà da Mozart a Jenkins, intrecciando brani mariani e liturgici di grande intensità, per una serata che si preannuncia suggestiva.

Protagonisti della serata saranno il Coro Henry Dunant di Lugo e il Coro Alea di Cotignola, diretto da Alba Tasselli, che si esibiranno insieme in una formazione corale di circa cinquanta elementi. A loro si affiancherà l’ensemble CelloBass, diretto da Tatyana Mukhambet, che arricchirà l’esecuzione con un raffinato accompagnamento strumentale.

I cori vantano un’esperienza consolidata in ambito concertistico e hanno partecipato a rassegne e gemellaggi internazionali in Germania e Francia, con esibizioni in sedi prestigiose come la Basilica di San Pietro a Roma, la Basilica di San Marco a Venezia e la Basilica di Santa Maria degli Angeli ad Assisi.

Nel 2018, per il cinquantesimo anniversario del gemellaggio tra Lugo e Choisy-le-Roy, hanno eseguito il “Gloria” RV 589 di Vivaldi in forma integrale. La Chiesa di San Girolamo è in via Garzoni 22. Ingresso a offerta libera.