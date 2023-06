‘Voci per Conselice’, poesia e note al municipio

A Conselice, una delle località della Bassa Romagna più duramente colpite dall’alluvione, la comunità si avvia a riprendere lentamente la normalità della vita dopo un lungo e sofferto periodo di lotta per cercare di sopravvivere ai devastanti eventi metereologici che si sono abbattuti anche sul suo territorio comunale. Un bisogno di ripartire e guardare al futuro che chiama in aiuto anche la forza e la bellezza della musica e della poesia; con le istituzioni locali che hanno pensato di promuovere l’evento culturale ‘Voci per Conselice’ che si svolgerà sotto la loggia del Municipio, il luogo che ha rappresentato il punto di riferimento dei cittadini per chiedere, nell’amara circostanza, aiuto e collaborazione all’amministrazione comunale. E sarà questa manifestazione culturale, in programma questa sera alle 21, a ospitare alcune tra le voci più rappresentative del panorama poetico e musicale italiano del nostro tempo: artisti pronti a dare il loro contributo di vicinanza e sostegno a una comunità che è stata così duramente provata dagli eventi alluvionali del 16 maggio scorso. A presenziare all’evento con le loro voci in poesia e musica saranno: Domenico Brancale (foto), Francesca del Moro, Matteo Fantuzzi, Guido Mattia Gallerani, Andrea Grossi, Lorenzo Mari, Stefano Massari, Milena Mingotti, Rossella Renzi e Francesca Serragnoli. A realizzare l’installazione artistica della serata sarà Lamberto Caravita.

Renzo Rossi