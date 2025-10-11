Voci per la pace . Un mese di eventi

Dopo la mostra Il giro del mondo in 80 aquiloni e la parata One Sky One World – Aquiloni per la pace, entra nel vivo il Festival “Voci per la pace. Percorso nei valori di comunità”, promosso dal Comune di Cervia con il sostegno della Regione Emilia-Romagna e la collaborazione di Artevento. Fino al 29 ottobre la città ospita un fitto calendario di appuntamenti tra mostre, spettacoli, convegni e laboratori dedicati al dialogo e alla convivenza.

Il primo weekend si apre oggi con “Che pace!”, letture per bambini e famiglie nella Biblioteca comunale Maria Goia, e prosegue domani con la partecipazione di una delegazione cervese alla Marcia PerugiAssisi. Alle 18, ai Magazzini del Sale, il reading teatrale Madri d’Europa di Alessandra Evangelisti ricorda cinque figure femminili che hanno costruito l’Europa unita: Simone Veil, Louise Weiss, Ursula Hirschmann, Eliane Vogel-Polsky e Sophie Scholl.

Uno degli appuntamenti più attesi è martedì 14 ottobre, sempre ai Magazzini del Sale: Patrick Zaki incontra il pubblico per parlare di Pace e libertà, in dialogo con la giornalista Alessia Arcolaci. Il giorno successivo il festival guarda alla guerra in Ucraina con la proiezione del docufilm Tre anni di Ucraina. Traumi lontano dal fronte, riservato al mattino agli studenti e aperto alla cittadinanza in serata.

Giovedì 16 ottobre il tema della pace si trasforma in gesto collettivo: alle 10, in piazzale Ascione, Karole Di Tommaso conduce il Circle Time La pace è immagine in movimento, mentre alle 20.30 Valeria Parrella tiene una lectio magistralis sul significato della parola “pace”.

Il giorno dopo, venerdì 17, spazio alla memoria con il collegamento con una sopravvissuta di Hiroshima e laboratori di aquiloni per i bambini, seguiti dal workshop di poesia itinerante Sei tu la mia pace condotto dalla cantautrice Giulia Anania, che chiuderà la giornata con un concerto partecipato ai Magazzini del Sale.

Sabato 18 ottobre si terrà il convegno “Voci di pace”, con testimonianze dirette da Gaza e interventi di operatori umanitari di Emergency, Medici Senza Frontiere e Soleterre. In contemporanea, nel centro storico, prende il via il Verde Mercato “I fiori per la pace”, che animerà il weekend con laboratori e installazioni floreali.

Il fine settimana si chiude domenica 19 ottobre con Sounds of EuRoPe, evento per i giovani al Centro Europe Direct, tra DJ set e giochi per conoscere l’Unione Europea.

Il Festival prosegue fino al 29 ottobre con gli eventi per l’81° anniversario della Liberazione di Cervia, invitando la comunità a riflettere sui valori di pace e solidarietà.