Voglia di viaggiare?. Una serata con i consigli di Norma Bellini

L’associazione culturale ’Il Trebbo’ di Piangipane, retta dal presidente Agostino Rambelli, apre il 2024 con una serata dedicata al racconto delle esperienze turistiche di Norma Bellini, grande viaggiatrice e da sempre ottima professionista nel settore viaggi.

Sarà anche l’occasione per avere informazioni e consigli sulle destinazioni per le prossime vacanze di Pasqua e poi dell’estate. L’evento si svolgerà a Piangipane domani sera, alle 20.30, presso la Sala del Consiglio dell’Ufficio decentrato (ex Circoscrizione), in piazza XXII Giugno 6. Ingresso libero.