Voglio installare le paratoie, ma quanta burocrazia

Mi sono decisa ad installare le paratie, abitando vicino al fiume Ronco e avendo ricevuto per tre volte in due anni telefonate di evacuazione per l’allerta alluvione. L’associazione che mi cura la dichiarazione dei redditi mi ha suggerito di sentire dall’Agenzia delle Entrate per una consulenza sulla detraibilità di tale spesa, che dovrebbe essere al 50%, in 10 anni.

Ho telefonato a Roma e dopo una mezz’ora l’operatrice mi ha suggerito di inviare un interpello tramite una Pec all’agenzia di Ravenna. Ho seguito il suggerimento e mi è stato risposto da Ravenna di "consultare l’opuscolo presente nel sito istituzionale dell’area telematica per le ristrutturazioni e bonus edilizi" o, in caso di incomprensione, di inviare un ulteriore interpello alla Direzione Regionale dell’Emilia-Romagna.

Mi sono collegata, non ci ho capito un cavolo e non ho intenzione di inviare una nuova Pec per ricevere un ‘altra risposta evasiva. Mi chiedo se a Ravenna e provincia, dopo tutto quello che ci è successo, non ci sia stato nessuno che ha montato le paratie con qualche bonus.

Ho intenzione di procedere con i lavori, a questo punto citando gli articoli che penso siano compatibili e pagando con bonifico per ristrutturazione, e ringrazio per la fattiva collaborazione ottenuta dall’Agenzia delle Entrate.

Valeria Masacci