Vola il prezzo di benzina e gasolio Vicina la soglia dei 2 euro al litro

Benzina molto vicina a 1,90 euro al litro; gasolio già oltre 1,80. La nostra provincia non fa eccezione. Di questo passo, la soglia dei 2 euro per la modalità più economica, il self, non tarderà ad essere abbattuta. L’eco delle proteste per i rincari degli ultimi giorni si riverbera anche nel nostro territorio, dove comunque, qualche stazione di servizio riesce ancora ad essere competitiva. Nella nostra provincia è possibile trovare alcuni distributori in grado di praticare prezzi sotto la media nazionale (1,937 per la benzina; 1,836 per il diesel), e sotto anche a quella regionale, che è superiore (1,938 per la benzina; 1,840 per il diesel). Che il mercato sia in fermento, non è un mistero. Che lo sia (a livello locale) anche quello delle stazioni di servizio, basta guardarsi attorno. La stazione Ip di viale Pertini si è rinnovata di recente; l’Eni station di viale Europa vicino al Pala de André, è nella fase del ‘cambio gestione’; l’Eni di viale Europa di fronte al Tap non sempre è attiva. Tra l’altro, legata proprio a questa pompa, è arrivata in redazione la testimonianza di un automobilista che, mercoledì scorso, ha dovuto fare i salti mortali per tornare in possesso del proprio bancomat, inserito nella colonnina del self. La stazione era infatti chiusa e non erogava carburante nemmeno nella modalità self, ma il disservizio (ora superato) non era segnalato. Resta in ogni caso l’impennata dei prezzi. Nell’ultima rilevazione di inizio mese, il prezzo medio regionale era di 1,887 euro per la benzina, e di 1,737 per il diesel. A distanza di 15 giorni, l’aumento è stato di 51 centesimi per la benzina e di oltre il doppio per il diesel. Ciò significa che oggi, un pieno di diesel – carburante che ha subito una vera impennata – costa 4 euro in più rispetto a poco più di due settimane fa. A poco sembra essere servita la norma, introdotta a inizio mese, dell’esposizione del prezzo medio regionale di fronte ai prezzi realmente applicati. D’altronde, in Italia, il prezzo alla pompa è costituito per il 58% dalla componente fiscale, ovvero iva e accise, e, per il restante 42%, dal prezzo industriale. Il prezzo industriale tiene dentro tutti i costi associati alla materia prima, nonché i costi di struttura (logistici, commerciali e amministrativi), così come i margini del gestore. Quest’ultimo tassello include, quindi, i ricavi della filiera distributiva, spesso finita sul banco degli imputati come la principale responsabile dei rincari alla pompa. La stretta attualità riferisce anche della polemica ferragostana per i 2,7 euro al litro chiesti sulla Milano-Varese per un rifornimento di benzina in modalità self. In autostrada, i prezzi sono sempre più alti. Bisogna infatti tener conto che gli impianti sono aperti 24 ore al giorno. I costi di gestione, dunque, che si riflettono sul prezzo industriale, sono più alti e, in aggiunta, ci sono le royalties da corrispondere al concessionario della tratta.