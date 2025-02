"Volatili soppressi con crudeltà". A processo anche due veterinarie

Si è aperto davanti al giudice Natalia Finzi il processo per maltrattamento e uccisione di animali legato all’allevamento Fenati di Lavezzola. Sul banco degli imputati figurano dieci persone, tra cui due veterinarie dell’Ausl, l’amministratore e sette operai della ditta incaricata di eseguire l’abbattimento dei volatili. Il caso risale al 2022, quando, a seguito di un focolaio di influenza aviaria, nell’azienda venne ordinata la soppressione di circa mille animali, tra cui anatre, polli, pavoni, fagiani e oche. La contestazione riguarda le modalità cruente con cui questi abbattimenti sarebbero stati eseguiti.

Le due veterinarie imputate, di 65 e 42 anni, erano incaricate di adottare e dirigere il provvedimento dell’Unità Operativa Igiene delle Produzioni Zootecniche di Ravenna. Secondo l’accusa, il provvedimento disposto il 2 aprile 2022 prevedeva l’abbattimento necessario degli animali infetti, ma le due professioniste avrebbero consentito anche la soppressione di volatili ornamentali senza reale necessità. Né avrebbero controllato e corretto l’operato degli operai della cooperativa incaricata degli abbattimenti, i quali avrebbero catturato più animali contemporaneamente con un retino, costringendoli a posture innaturali e dolorose, schiacciandoli gli uni sugli altri mentre tentavano di fuggire. Inoltre, le gabbie sarebbero state posizionate in modo inadeguato, riducendo ulteriormente lo spazio vitale per gli animali. La fase finale della soppressione si sarebbe svolta con l’immissione di gas asfissiante dall’alto anziché dal basso, come raccomandato dalle linee guida, causando un’agonia prolungata agli uccelli, che sarebbero rimasti coscienti più a lungo del necessario.

Alla prossima udienza di giugno si costituiranno parte civile tre associazioni animaliste: la Lav, rappresentata dall’avvocato Massimiliano Canè, l’Oipa con l’avvocata Anna Vio e Animal Liberation con l’avvocato David Zanforlini. Anche i familiari dell’impresa Fenati intendono costituirsi parte civile e chiederanno la citazione dell’Ausl come responsabile civile, sostenendo che i suoi dipendenti abbiano agito in modo negligente. La difesa delle veterinarie è affidata agli avvocati Carlo Benini, Ermanno Cicognani e Luigi Filippo Gualtieri. Le associazioni animaliste avevano denunciato sin da subito le modalità dell’abbattimento, arrivando a compiere un blitz per liberare alcuni degli animali prima che venissero soppressi. Dal canto loro, gli allevatori avevano espresso indignazione per l’abbattimento massivo, lamentando la perdita di anni di sacrifici in un solo giorno. Alcuni animali abbattuti, infatti, erano risultati asintomatici o non avevano contratto il virus.

Lorenzo Priviato